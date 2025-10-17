Noticias da Fonteira

Em parceria com a prefeitura, programa Juntos Pelo Acre leva atendimento e cidadania para população da zona rural de Brasiléia

out 17, 2025




O governo do Acre promove neste sábado, 18, o Juntos Pelo Acre no km 68, zona rural de Brasiléia, ação social por meio da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que levará serviços gratuitos de saúde e cidadania à população. A atividade idealizada pela vice governadora e titular da pasta, Mailza Assis, em parceria com a prefeitura do município, acontece na escola Francisco Germano da Silva, das 7 às 17h. Durante todo o dia, serão ofertados pela SEASDH o Registro Civil…



