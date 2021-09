Em protesto, manifestantes cobram reabertura da fronteira com o Peru em Assis Brasil

Neste domingo, 26, centenas de pessoas se reuniram na Ponte da Integração, no município de Assis Brasil, que faz fronteira com a cidade peruana de Iñapari, para pedir a liberação da fronteira por parte do governo peruano.

De acordo com informações divulgadas pelo site o Alto Acre, entre as reclamações estão: suposta corrupção por parte da polícia peruana e a falta de acesso entre as duas cidades. Os manifestantes alegam que a economia está prejudicada devido ao fechamento da fronteira que já perdura desde 2020.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Corrêa (PT), disse que a situação está sustentável. “Já chega, temos que abrir essa fronteira. A cidade precisa uma da outra, então, estamos fazendo um protesto pacifico para que a fronteira se abra”, declarou.

Manifestantes do lado peruano alegam que o bloqueio feito pelos representantes do país vem prejudicando os moradores da cidade vozinha, Iñapari. Uma moradora que não teve o nome divulgado ressaltou que sem a presença dos brasileiros, não tem como vender as mercadorias, haja vista que, os maiores compradores são os brasileiros.

Como solução para facilitar a relação de ambos os países, empresários e moradores sugerem que o governo do Peru exija a comprovação das duas doses da vacina da Covid-19.

Recentemente, foi publicado um Decreto por parte do governo peruano, dando a entender a flexibilização para entrada de estrangeiros no País.