Em reunião com presidente da Energisa, prefeito garante 116 km no Luz para Todos em Assis Brasil

As obras de implantação da rede de energia elétrica, por meio do Programa Luz Para Todos na zona rural de Assis Brasil, cidade do interior do Acre (distante 310km de Rio Branco), irão avançar em mais de 100 km até dezembro desse ano. A garantia foi dada pelo presidente da Energisa, José Adriano, que na tarde desta quinta feira (2), recebeu o prefeito Jerry Correia, em seu escritório, em Rio Branco.

O prefeito apresentou durante um encontro, uma planilha com os nomes de todos os ramais que ainda não foram comtemplados com o Programa ou que tiveram as obras de instalação da rede suspensas. Jerry explicou que na maioria das comunidades, as famílias aguardam desde 2012 pela retomada da expansão da rede. Em outras, vivem a expectativa pela chegada das equipes. ” O cronograma para esse ano ainda prevê que a rede elétrica avance para mais de oito comunidades. A gente vai agilizando a licença ambiental e acompanhando de perto os serviços”, disse Jerry.

O presidente da Energisa disse que determinou ao setor responsável pelo programa a execução de todas as etapas previstas para esse ano e aproveitou para parabenizar o gestor pelo trabalho que tornou Assis Brasil a cidade que lidera a vacinação anti-covid no Acre.

“Prefeito, o senhor está de parabéns. É uma honra recebê-lo aqui e estreitar essa relação com sua gestão. Conte com a gente e saiba que aqui as portas estarão sempre abertas”, garantiu. Também participaram do encontro Nilton Salgado e Elizângela Silva, coordenadores do Luz Para Todos no Acre.

