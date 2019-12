Em rio Branco, homem é ferido com um tiro, cai em córrego, finge estar morto e escapa de rivais

Do Ac24horas

Os ataques de faccionários não cessam em Rio Branco e mais um membro da facção Bonde dos 13, identificado como Raildo Ponciano de Lima, de 26 anos, foi ferido com um tiro em via publica. O crime aconteceu na rua Santa Rita, no Bahia Velha, na baixada da Sobral.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Raildo estava caminhando na rua, quando dois homens não identificados, membros do CV se aproximaram em uma motocicleta e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros contra o rival. Raildo foi atingido com um tiro na coxa direita. Para não morrer, a vítima caiu num córrego e fingiu que estava morto. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve local, e após colher as características dos membros da facção saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).