Em Rio Branco, secretário de cultura de Brasileia busca parceria com a FEM e com SEET

A Prefeitura de Brasileia segue realizando seus trabalhos, articulações e planejamentos com suas secretarias e buscando parcerias com o Governo do Estado. O secretário municipal de cultura, esporte e turismo de Brasileia, Ieve Terranova, esteve em Rio Branco dialogando com a secretária de empreendedorismo e turismo do Acre (SEET), Eliane Sinhasique e com o Manoel Pedro diretor presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM).

O objetivo das reuniões foi para apresentar o plano municipal de turismo, abertura e remarcação da trilha Chico Mendes e dialogar sobre o Mapa nacional de turismo com aplicação para o Acre.

O secretário de cultura, Ieve Terranova, falou a respeito da reunião. “Aproveitamos a agenda com a secretária Eliane Sinhasique e com o presidente Manoel Pedro para apresentar o nosso plano municipal de turismo e cultura, as obras que estão sendo executadas em Brasileia com direcionamento para o turismo da cidade e a parceria para reabertura e marcação das trilhas Chico Mendes na Resex. Momento importante e uma parceria fundamental para fomentar a economia no estado e município”, falou Ieve.

O estudo está na fase de levantamento de dados e avaliação da legislação. Também haverá capacitação dos servidores. Os projetos apresentados voltados para o turismo é para um momento mais oportuno, pós pandemia, com a esperança de que estejam todos vacinados e livre do coronavírus.

