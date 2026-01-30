Em Sena Madureira, vice-governadora Mailza destaca investimentos em assistência social, segurança e infraestrutura





A vice-governadora do Acre e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, cumpriu agenda institucional em Sena Madureira nesta quinta-feira, 29, onde acompanhou ações do governo do Estado e destacou investimentos viabilizados ainda durante seu mandato como senadora da República. A visita reforça o compromisso da gestão estadual com políticas públicas voltadas à inclusão social, à segurança pública e à melhoria da qualidade de vida da população.

Durante a agenda, Mailza Assis ressaltou os investimentos na assistência social, com a implantação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), dispositivo fundamental para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a vice-governadora, ao todo mais de R$ 20 milhões foram destinados ao município, contemplando áreas como infraestrutura, saúde, assistência social e segurança pública.

“À frente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos reafirmo diariamente o nosso compromisso com as pessoas que mais precisam. A assistência social é uma política essencial para garantir dignidade, proteção e oportunidades às famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Acre”, afirmou.

A vice-governadora também visitou a sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) em Sena Madureira, onde acompanhou a ampliação da unidade, que inclui a construção de uma academia e a aquisição de equipamentos de informática. As melhorias foram realizadas com recursos de emendas parlamentares de sua autoria, no período em que atuou como senadora, somando mais de R$ 1,5 milhão, com foco na valorização dos servidores do sistema penitenciário e no fortalecimento dos serviços prestados à população.

“O apoio ao Iapen e à segurança pública é uma prioridade da nossa gestão. Como vice-governadora, tenho trabalhado para fortalecer o sistema penitenciário, valorizar os servidores e garantir melhores condições de trabalho, porque sabemos que segurança pública se faz com profissionais respeitados, capacitados e bem estruturados”, reforçou a vice-governadora.

Durante a visita, Mailza Assis destacou a importância da união entre Estado e Município para a execução de ações que beneficiam diretamente a população. A vice-governadora e sua equipe se reuniram com servidores do instituto, reforçando o apoio do governo estadual à categoria.

“Esse compromisso é compartilhado pelo governador Gladson Camelí, que não mede esforços para investir na segurança do nosso estado e no bem-estar da categoria. Os investimentos em estrutura, equipamentos e pessoal refletem diretamente na melhoria dos serviços prestados à população e no fortalecimento da segurança em todo o Acre”, complementou.

A gestora participou ainda de um almoço com os servidores do lapen, durante o qual o presidente o presidente da Associação dos Servidores Penitenciários do Acre, Carlos Leopoldo falou da importância do apoio à segurança publica. “Estamos agradecidos pelos investimentos e esperamos continuar recebendo essa atenção. Agradecemos ao governador Gladson Camelí por ter chamado novos servidores para agregar ao nosso quadro e também à nossa vice pelas emendas e futuros recursos que ainda virão”, disse.

Leandro Rocha, Presidente agradecimento ao governador e à nossa vice. Agradecemos ainda pela convocação de novos policiais penais para reforço da segurança do nosso estado”, afirmou.

A agenda no município incluiu ainda entrevistas concedidas às rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.

A visita integra o conjunto de ações do governo do Acre voltadas ao fortalecimento das políticas públicas nos municípios e à promoção do desenvolvimento regional.

Finalizando a visita, e representando o governador Gladson Camelí, Mailza entregou o ginásio poliesportivo de Sena Madureira, fortalecendo os investimentos em esporte, lazer e inclusão social no município. A solenidade reuniu autoridades estaduais e municipais, além da comunidade local, e marcou mais uma ação voltada à melhoria da qualidade de vida da população.







































