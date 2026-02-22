Em Tarauacá, Alan Rick anuncia novo Lar de Idosos e defende mudança de rumos para o Acre

Com o salão do Clube da Maçonaria lotado, o Republicanos realizou, neste sábado (21), a posse da executiva municipal do partido em Tarauacá e promoveu um grande ato de filiação. O evento marcou o fortalecimento da legenda no município e foi palco de um discurso firme do senador Alan Rick, que reafirmou o compromisso de reconstrução do Acre.

Durante sua fala, Alan Rick destacou que o estado precisa superar os piores indicadores nacionais.

“O Acre pode mais. Nós estamos nos últimos lugares do Brasil em saneamento, em educação, em nível de emprego, em renda per capita. Isso nos entristece. O sangue dos nossos heróis foi derramado para que o Acre fosse Brasil. Esse sangue precisa ser honrado”, afirmou.

O senador criticou a falta de gestão e os problemas estruturais que persistem em várias regiões do estado.

“É triste ver o Acre aparecendo nas páginas policiais. É triste ver hospital com obra paralisada e o povo sofrendo. Como pensar em uma continuidade disso?”, indagou.

Compromisso com o Lar de Idosos

Em um dos momentos mais emocionados do discurso, Alan Rick relatou visita recente ao Lar de Idosos de Tarauacá, onde já viabilizou a instalação de internet gratuita por meio de emenda parlamentar.

Ele descreveu a situação precária da estrutura, construída há mais de cinco décadas, com infiltrações, piso danificado e condições inadequadas para acolher os idosos.

“São pessoas que já deram sua parcela de contribuição para a sociedade. Nós vimos aquela realidade e assumimos um compromisso: vamos destinar recursos para construir um novo lar, uma referência para o Acre. Em outubro, quando abrirem as emendas, nós vamos garantir esse investimento.”

Saneamento e solução para alagações

Alan Rick também voltou a defender investimentos estruturantes como solução definitiva para problemas históricos, como as alagações frequentes que atingem Tarauacá e a precariedade da rede de esgoto.

“Não é apenas retirar as famílias das áreas de risco. É fazer saneamento básico, drenagem urbana, construir habitação popular em áreas adequadas. A primeira exigência da Caixa Econômica para construir casas é ter esgoto, água tratada, rua asfaltada e iluminação pública. Como vamos avançar sem saneamento?”

Fortalecimento político

Durante o evento, foi anunciada a pré-candidatura do empresário Zé Filho a deputado estadual, que assumiu a presidência da executiva municipal do Republicanos. Alan Rick destacou a importância de formar um time comprometido com resultados concretos.

“Fazer um mandato relevante exige sair do conforto, visitar os municípios, ouvir produtores, pescadores, profissionais da saúde, idosos. É isso que temos feito.”

O ato contou com a presença do deputado federal Roberto Duarte, presidente estadual do Republicanos; da ex-deputada federal e pré-candidata ao Senado Mara Rocha; do ex-vice-governador Major Rocha; do ex-prefeito de Sena Madureira e pré-candidato a deputado estadual Jairo Cassiano, além de outras lideranças locais e estaduais.

O Republicanos, partido 10, segue ampliando sua base no interior e consolidando-se como uma das principais forças conservadoras do Acre.

