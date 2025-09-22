Em Tarauacá, Deracre conclui obra de asfaltamento da Avenida Avelino Leal





O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu a pavimentação da Avenida Avelino Leal, em Tarauacá. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a relevância da intervenção. “A recuperação da Avelino Leal é um marco para Tarauacá. Essa avenida é fundamental para o dia a dia da população e agora oferece mais segurança e conforto para quem precisa trafegar por aqui”, afirmou.

Com investimento de R$ 1,4 milhão, proveniente de emenda parlamentar e contrapartida do Estado, a obra devolve à população uma via estruturada e preparada para o tráfego intenso. Os serviços incluíram tapa-buraco, remendo profundo, restauração do pavimento e aplicação de microrrevestimento, cobrindo toda a extensão da avenida.

A Avelino Leal é a principal via urbana de Tarauacá e concentra grande fluxo de veículos e pedestres. Ela conecta bairros residenciais ao centro comercial e dá acesso direto ao Hospital Dr. Sansão Gomes e à rodoviária, pontos de grande movimentação na cidade.

Para os moradores, a melhoria traz reflexos imediatos. A nova pavimentação reduz riscos de acidentes, garante mais fluidez no trânsito e facilita o deslocamento de ambulâncias, ônibus e veículos que transportam a produção local. Além do impacto na mobilidade, a obra também valoriza a região e melhora o aspecto urbanístico da cidade.

