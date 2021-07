Em Xapuri, Gladson diz que dará ordem de serviço para obras de estrada e ponte até agosto

O governador Gladson Cameli cumpriu, nesta quinta-feira, 1º, mais uma agenda na regional do Alto Acre, desta vez em Xapuri, onde foram realizadas atividades das secretarias de Estado de Educação e de Infraestrutura, com a presença dos titulares das pastas, Socorro Neri e Cirleudo Alencar, respectivamente.

Na ocasião, foram assinadas ordens de serviço para a reforma e ampliação de escolas da rede estadual de educação na zona rural, além da entrega de ônibus escolares. Gladson também assinou a ordem de serviço para a construção de um centro administrativo que futuramente vai abrigar a sede local da Defensoria Pública.

Antes da solenidade, o governador falou sobre duas obras de relevância que estão no cronograma do governo para serem licitadas ainda este ano: o asfaltamento da Estrada da Variante e a Ponte da Sibéria. Cameli disse que dará a ordem de serviço para a primeira em 20 dias e para a segunda até agosto.

“Nos próximos 20 dias daremos a ordem de serviço para a Estrada da Variante, que é uma emenda do senador Marcio Bittar para mais de R$ 20 milhões para que nós possamos falar em geração de emprego e melhorar a infraestrutura”, disse o governador a respeito da pavimentação da rodovia estadual (AC-308), que é uma das duas ligações da cidade com a BR-317.

“E temos, também, que está no nosso planejamento, e que só não vai acontecer se Deus não quiser, mas ele quer, que é a tão sonhada obra da Ponte da Sibéria, no valor de R$ 32 milhões, que está na finalização do processo burocrático, análise de projeto, essas coisas, que até a primeira quinzena de agosto a gente quer começar esse processo”, concluiu.

Durante a estada em Xapuri, Gladson Cameli ouviu reivindicações de moradores para que o funcionamento da balsa que faz a travessia entre os dois lados da cidade seja ampliado para 24 horas. Ele disse que poderá autorizar caso a medida não cause nenhum problema com os órgãos de controle e não ponha a vida de pessoas em risco.

Horas antes de o governador chegar a Xapuri, moradores e caminhoneiros se manifestaram em redes sociais pela ampliação do horário de funcionamento da balsa, que não está mais dando conta da demanda existente na atualidade. Em determinados momentos, filas de caminhões e outros veículos têm se formado nas duas margens do Rio Acre.