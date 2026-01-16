Noticias da Fonteira

Emenda de Coronel Ulysses garante 4ª turma do curso SWAT e eleva o nível da segurança pública no Acre

jan 15, 2026

A segurança pública do Acre dá mais um passo importante no enfrentamento à criminalidade com a realização da 4ª turma do curso SWAT Operations Advanced, viabilizada por emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses. A capacitação beneficiará 60 profissionais das forças de segurança, entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros.

Reconhecido internacionalmente, o treinamento será executado pela U.S. Police Instructor Team – USPIT (AA & Saba Consultants, Inc.), referência mundial em capacitação tática avançada. O curso combina atividades teóricas e práticas, acompanhamento integral dos alunos e rigorosa supervisão técnica, garantindo alto padrão de excelência.

O que é o curso da SWAT e por que ele é tão importante

O treinamento da SWAT (Special Weapons and Tactics) é considerado um dos mais avançados do mundo para atuação em operações especiais, incluindo combate ao crime organizado, resgate de reféns, gerenciamento de crises e intervenções em ambientes de alto risco, tanto urbanos quanto rurais.

Durante o curso, os agentes acreanos recebem formação em técnicas de intervenção tática, manuseio de armamento de elite, negociação em situações críticas e estratégias modernas de operações especiais, elevando significativamente o nível técnico das forças de segurança do estado.

Além do aprendizado prático, a capacitação promove a troca de experiências com instrutores internacionais, trazendo novas metodologias e estratégias que fortalecem o combate à criminalidade no Acre.

Mandato com foco em preparo e proteção da população

Autor da emenda, o deputado federal Coronel Ulysses destacou que investir em capacitação é uma das prioridades de seu mandato.

“Investir na qualificação das forças de segurança é investir diretamente na proteção da nossa população. Esse treinamento representa um avanço real para o Acre, preparando melhor nossos agentes para enfrentar os desafios diários da segurança pública”, afirmou.

Com a realização da quarta turma do curso SWAT, Coronel Ulysses reafirma seu compromisso com uma segurança pública mais forte, profissional e preparada, transformando recursos públicos em resultados concretos, que protegem vidas e fortalecem o Estado.

