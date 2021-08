Emenda de Leo de Brito garante construção de quadra poliesportiva em escola de Feijó

A escola Estadual Nanzio Magalhães, no município de Feijó, vai ganhar uma quadra poliesportiva. A ordem de serviço autorizando o início da obra aconteceu no último sábado, 14, durante agenda governamental no município.

A quadra será construída com recursos de emenda parlamentar destinados pelo deputado federal Leo de Brito (PT-AC), no valor de R$ 404. 992,44 e contrapartida do governo do Estado no valor de R$ 6 mil reais. O prazo de execução é de quatro meses.

Reivindicação antiga da comunidade

A construção desse equipamento esportivo era esperado há tempos pela comunidade. A escola atende 625 alunos com ensino fundamental nos turnos da manhã e tarde.

“Eu fico muito feliz com o início da obra da quadra de esportes na escola Nanzio Magalhães, uma reivindicação antiga dos professores, coordenadores, alunos e pais de alunos, resultado do trabalho do nosso primeiro mandato que contou com a articulação do deputado Daniel Zen junto ao Núcleo de Educação da época, um sonho que será concretizado agora”, disse.

Investimentos em educação e esporte são prioridades

Leo de Brito destacou que investimentos em educação, esporte, cultura, lazer e oportunidades para a juventude são prioridades em seu mandato.

“Meu mandato tem priorizado investimentos que possibilitem o fortalecimento das políticas de educação, esporte, lazer e juventude. Essa quadra é mais do que um espaço adequado para a prática esportiva, para a realização de atividades de lazer e culturais, será um espaço para a integração da juventude de Feijó, em breve vamos iniciar outras duas obras de quadras em escolas, uma em Manoel Urbano e outra em Epitaciolândia”, finalizou o deputado.

