Emenda de Petecão beneficia Santa Rosa do Purus com educação profissional superior 3 de agosto de 2021

Assessoria

O senador Petecão, preocupado com a formação na área técnica e o desenvolvimento do setor produtivo de Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Porto Walter, municípios acreanos considerados isolados, por não possuírem acesso terrestre, se reuniu com a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante, para reafirmar a destinação de uma emenda no valor de R$ 1 milhão, que será utilizada na realização de curso superior de tecnólogo em agropecuária, na cidade de Santa Rosa do Purus.

A reunião contou com a presença do vice-prefeito do município, Valdir Kaxinawa, o presidente da Câmara, Denis Augusto, e os vereadores Meire do Lanca, Sandra Santos e Aureo Célio. Os representantes demonstraram interesse em firmar parceria com o instituto de ensino, para atender a comunidade, por meio da oferta de cursos técnicos e superiores.

A reitora Rosana Cavalcante apresentou o portfólio de cursos que o Ifac oferece à Regional do Purus, composta pelas cidades de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Sena Madureira, atendida pelo campus do Ifac instalado em Sena Madureira. Rosana enfatizou que o instituto vem cumprindo o seu papel de ofertar cursos para os municípios isolados do Acre. “Agora, a Pró-reitoria de Ensino (Proen), por meio de sua equipe técnica, irá elaborar o planejamento do curso a ser ofertado em 2022, utilizando os mesmos critérios já utilizados pela instituição, por meio de edital”, concluiu a reitora.

“Gostaria de agradecer ao Ifac por ter atendido essa demanda do povo de Santa Rosa, levando cursos para a nossa população. Acredito muito na educação profissionalizante para gerar empregos e contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. Nossa emenda vai viabilizar a instalação do curso e garantir oportunidade aos moradores da nossa querida Santa Rosa”, afirmou entusiasmado o senador.

O curso de tecnólogo em agropecuária tem previsão para iniciar já no próximo ano. A emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão será dividida em duas parcelas, uma de R$ 200 mil e outra de R$ 800 mil. O curso técnico será ofertado à comunidade por meio do campus Sena Madureira, do Instituto Federal do Acre.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...