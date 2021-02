Empregos: Em 2020, Acre registrou maior saldo de emprego com carteira assinada em relação aos últimos 8 anos

Alessandro Silva

Conforme os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia publicados na última semana, o saldo de empregos com carteira assinada acumulados, em 2020, no Acre teve saldo positivo de 4.555 empregos.

Segundo as informações do CAGED, o estoque total de empregos formais no Acre, fechou 2020 com 83.399 empregos com carteira assinada.

Em relação ao saldo de emprego com carteira assinada no Acre, os 4.555 empregos gerados em 2020 superaram os números dos últimos 8 anos e chegando ao terceiro maior dos últimos 11 anos.

O saldo de 2020 foi resultado de 27.795 admissões e contra 23.240 desligamentos.

“Um dos fatores que contribuiu para esse saldo positivo, é o benefício emergencial de preservação do emprego (BEM), do Governo Federal, que só no Acre foram quase 40 mil acordos, e não podemos esquecer o auxílio emergencial que serviu para aquecer setores importantes, principalmente o comércio”, destaca Orlando Sabino, coordenador Técnico do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

Sabino ainda faz uma alerta a respeito de como deverá se comportar os números de carteira assinada a partir deste ano.

“Agora a grande incógnita é saber como vai ser comportar o emprego de carteira assinada a partir deste ano, sem o auxílio emergencial e sem o benefício emergencial de preservação do emprego”, alerta Sabino.