Empresa Dom Porquito é alvo de investigação da PF em Brasiléia

Nesta quarta-feira (20), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, no estado do Acre.

A Operação METÁFORA tem como objetivo apurar a suposta prática de crimes envolvendo fraudes à licitação, o que resultou na celebração de dez contratos entre o Estado do Acre e uma cooperativa no período entre 2016 e 2019.

Após extensa investigação, constatou-se que possivelmente uma empresa da região se utiliza de uma cooperativa visando burlar o processo licitatório para o fornecimento de merenda escolar. Para tanto, a investigada se utilizou de legislação criada para estimular a agricultura familiar, a qual prevê a contratação de cooperativas para fornecimento de alimentos por meio de chamamento público, desde que ela preencha alguns requisitos. Ocorre que a sociedade anônima, por flagrantemente não os preencher, utiliza-se da cooperativa, sendo aquela a verdadeira beneficiária dos contratos entre esta e o Estado do Acre.

A empresa Dom Porquito, localizada no km 8 da BR 317 (Estrada do Pacífico), foi uma das empresas que recebeu agentes da Polícia Federal. Não foi possível conversar com algum representante do abatedouro ou agente da PF.

O abatedouro foi inaugurado em novembro de 2015, onde contou com a presença do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e demais políticos da época, passando a ser o principal beneficiário na produção suína e aviária na região.

O nome “Metáfora” representa uma figura de linguagem, em que há a transferência do significado de uma palavra para outra. Nesta operação, o desvio de finalidade do dinheiro público através de fraudes em licitações e contratos representa essa “metáfora”: algo que deveria representa um benefício à sociedade e ao contribuinte, sendo utilizado em benefício de particulares e suas empresas.

Ao todo, foram cumpridos 2 (dois) mandados de busca e apreensão nas pessoas jurídicas investigadas.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes previstos nos artigos 89 e 90 da Lei 8.666/1993.

COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO ACRE- COOPALTOACRE – CNPJ 22867250000166

CNPJ, Razão Social ou Sócio CNPJ 22.867.250/0001-66

Razão Social – COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO ACRE- COOPALTOACRE

Nome Fantasia COOPERSUINO

Tipo MATRIZ

Data Abertura

15/06/2015

Situação Cadastral

ATIVA

Data da Situação Cadastral

15/06/2015

Capital Social

R$ 45.000

Natureza Jurídica

2143 – COOPERATIVA

Logradouro

R DO LAZER

Número

112

Complemento

CEP

69934-000

Bairro

AEROPORTO

Município

EPITACIOLANDIA

UF

AC

Telefone

68 9987-6774

E-MAIL

[email protected]

Quadro Societário

CICERO TENORIO CAVALCANTE – Presidente

IVANIA DOS SANTOS ANDRADE – Diretor

CALEBE DA MOTA PINTO – Diretor

Atividade Principal

9411100 – Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

Atividades Secundárias

111302 – Cultivo de milho

154700 – Criação de suínos

1012103 – Frigorífico – abate de suínos

4623101 – Comércio atacadista de animais vivos

4623199 – Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente

