Envolvido em latrocínio de caseiro da chácara do Senador Petecão será interrogado

O detento Mauricélio Gomes Pereira, envolvido no latrocínio do caseiro da chácara que pertencia a mãe do Senador Sérgio Petecão, será interrogado nesta segunda-feira, 3.

A audiência de instrução e julgamento do processo será realizada na Vara de Delito de Roubo e Extorsão.

Durante a sessão, que ocorrerá por meio de vídeo conferencia, Mauricélio Gomes Pereira vai prestar depoimento.

Ele é réu no processo que apura o latrocínio do caseiro Argemiro Figueira de Farias de 74 anos.

A vítima, que trabalhava na chácara, que pertencia a mãe, do Senador Sérgio Petecão, foi morta durante um assalto.

O crime, ocorreu no dia 20 de junho do ano passado, nesta propriedade localizada, na Região do Santa Cecília.

O corpo da vítima, só foi encontrado dois dias depois por vizinhos.

Mauricélio, que é mais conhecido por Maica foi preso em julho do ano passado por investigadores da Dcore.

Antes do interrogatório do réu serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa.

Ao final da audiência será aberto o prazo para as alegações finais, que são os últimos argumentos da acusação e defesa.

Finalizada esta fase o processo estará concluso para a sentença.

Mauricelio Gomes também era foragido da justiça, por conta de uma condenação de 6 anos de prisão pelo crime de estupro. Maica teria violentado uma adolescente de 12 anos em 2019.

