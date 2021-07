Epitaciolândia e SESACRE oferecem curso de capacitação e instrumentalização para técnicos da Saúde

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Departamento de Atenção Primária em Saúde, estão ofertando um curso para Técnicos, na capacitação e instrumentalização nas ações básicas voltadas para os homens, crianças e adolescentes em situação de violência.

Eduardo Messias Técnico/SESCRA, falou a importância desse curso na preparação dos Agentes em Saúde municipais. “Nós vamos abordar três assuntos sendo, a implantação do Guia Saúde do Homem, Caderneta do Adolescente e da Oficina de prevenção a Violência da Criança e do Adolescente, com isso prepara aquelas pessoas que tem o contato direto com usuários do SUS.”

Segundo informou a Coordenadora de Ações Básicas de Saúde do Município de Epitaciolândia, o curso vai durar dois dias e será fundamental para preparação dos Técnicos. “Esse curso acompanhado da oficina, tem como objetivo aprimorar o atendimento principalmente voltado a saúde do homem, ainda existem muitos tabus que devem ser quebrados, e para isso um bom atendimento conta muito, Ressaltou Marines Furtado.

