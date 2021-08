“Epitaciolândia por Elas” Campanha chama atenção para enfrentamento à violência contra a Mulher

Campanha nacional que busca chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência doméstica terá uma série de ações no município de Epitaciolândia, durante todo o mês de agosto.

Intitulada “Epitaciolândia Por elas” a campanha conta com apoio do Prefeito Sérgio Lopes, da Primeira Dama Alliny Saldanha, Secretários e várias entidades públicas e privadas.

Na manhã desta segunda 02/08, no Buffet Art Eventos, Com as presenças da Primeira Dama Alliny Saldanha, Eliad Maria Secretária de Cidadania e Assistência Social, A Advogada Ana Carolina, Pastora Nadja Andria Oliveira Cavalcante Costa, Eunice Maia Gondim Secretária de Educação e demais convidados, foi realizado a abertura das atividades que visa chamar a atenção de todos sobre a importância do combate e enfrentamento a violência doméstica contra as mulheres.

De acordo com a Diretora do Departamento de Políticas para as Mulheres. Sarah Mayenne Silva de Souza, as atividades visam alertar e informar sobre o que é violência contra a mulher e reforçar junto à comunidade o trabalho realizado pela rede articulada de enfrentamento.

A Primeira Dama de Epitaciolândia Ressaltou a importância dessas atividades em defesa das mulheres em geral.

“O mês de agosto é um mês de grande importância para as mulheres, pois ressaltamos a importância do enfrentamento da violência sofrida pelas mulheres dentro de suas casas, a violência domésticas, e nos da prefeitura estaremos desenvolvendo ações que visam apoiar e alerta todas elas, sabemos das dificuldades que muitas mulheres enfrentam por medo e falta de apoio muitas vezes, más a rede está aqui pronta para defendê-las, além disso vamos realizar ações de saúde, psicólogos, e muito mais para que nossas mulheres se sintam acolhidas e protegidas.” Destacou Alliny Saldanha.

Programação:

 02/08/2021 – 10:h – Solenidade de Abertura do agosto Lilás (Buffet Art Eventos);

 10/08/2021 – 16h – Caminhada de Conscientização “Epitaciolândia por elas.” (Concentração Praça Edmundo Pinto);

 14/08/2021 – 17h – Torneio de vôlei de Areia feminino (Quadra de areia Bairro Aeroporto);

 17/082021 – Dia “D” Ações de Saúde para a Mulher ( UBS José Paulo Bairro Aeroporto);

 25 e 26/08/2021 – Atendimento Multidisciplinar do ônibus Lilás (CRAS Bairro José Hassem);

 28/08/2021 – 16h – Cicleata “Epitaciolândia por Elas.” (Praça Edmundo Pinto).

Atendimento médico e exames preventivos:

UBS José Paulo de Souza Bairro Aeroporto nos dias: 03 – 10 -17 24 e 31 de agosto.

Centro de Saúde José Cândido de Mesquita e UBS João Alves no Bairro Liberdade nos dias: 04, 11, 18 e 25 de agosto de 2021;

UBS José Francisco no Bairro José Hassem nos dias: 05, 12 , 19 e 26 de agosto de 2021.

