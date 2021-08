Epitaciolândia: Vereador Rubens Rodrigues acompanha abertura do ramal fontinele

O vereador Rubens Rodrigues (PSD), acompanhou os serviços do ramal Fontinele de Castro na última quarta-feira (18), Rubens Rodrigues ressaltou que fez o pedido de providências ao poder executivo municipal no do início 2021, no entanto somente agora as reivindicações foram atendidas.

Segundo o vereador, o acompanhamento dos trabalhos se deu devido às reivindicações dos moradores, que vinham reclamando do trabalho que estava sendo feito. “Os moradores têm reclamado bastante do trabalho que vem sendo executado no ramal, também cobrei do poder executivo a recuperação da ponte do igarapé jiboia, localizado no km 12”. Destacou o vereador.

“Estamos fazendo um mandato atuante, sempre buscando melhorias para a população, nosso dever é zelar para que os benefícios cheguem às comunidades”. Pontou o parlamentar do PSD

