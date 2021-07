Equipe de vacinação estará dia 14 nas comunidades Divisão e no Xapuri

A Prefeitura de Assis Brasil, informa à população da zona rural que na Quarta-feira (14), a equipe de imunização estará realizando vacinação contra a COVID-19, influenza e rotina nas comunidades Divisão e Xapuri.

De acordo com a Coordenadora de Imunização, Ivanessa Cunha, no período da manhã a partir das 09:00hs os atendimentos acontecerão na Divisão, já no período da tarde a partir das 14:00hs será atendida a Comunidade Xapuri.

“É muito importante que as pessoas se organizem para estarem presentes e receberem as vacinas, pois quando elas são vacinadas in loco não têm a necessidade de se deslocar até a zona urbana,” disse Ivanessa.

