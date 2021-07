Equipe do Programa Criança Feliz recebe capacitação em Assis Brasil

Durante os dias 12, 13 e 14, a Coordenação Estadual do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz, por meio de suas multiplicadoras, esteve em Assis Brasil realizando capacitação dos visitadores e supervisora do PCF ( Programa Criança Feliz). Na ocasião foi realizado uma supervisão com visitas in loco nos domicílios, Oficina com a prática do preenchimento dos 7 formulários de Caracterização das famílias, Caracterização de Território, Caracterização da Criança e Desenvolvimento da criança. Além disso houve roda de conversa com a equipe municipal do PCF, CRAS, dentre outros. Para fechar a agenda foi feita uma reunião com o Secretário Municipal, Quedinei Barreto. “Agradeço a presença das multiplicadoras Xaris Demetrio e Raimunda Nely pela dedicação em oferecer maior qualificação aos nossos profissionais do PCF, pois quem ganha com isso é a população,” disse o Secretário

