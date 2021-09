Equipe Gestora da Escola de Ensino Médio Belo Porvir, juntamente com parte de sua equipe docente, protagonizaram uma importante ação de BUSCA ATIVA ESCOLAR, nos bairros de Epitaciolândia

Hoje, 03 de setembro de 2021, a -Acre. Com muita garra e determinação, arregaçamos as mangas e fomos a luta em busca de diminuirmos os impactos causados pela PANDEMIA no que se refere ao contexto educacional. Gostaríamos de agradecer a Deus em primeiro lugar, por nos conceder a saúde necessária para lutarmos pelos nossos ideias, a toda nossa equipe pelo empenho e dedicação e aos nossos parceiros, em especial a PREFEITURA DE EPITACIOLÂNDIA que atendeu ao nosso chamado de imediato e cedeu o transporte para que pudéssemos nos deslocar. Gratidão ao prefeito Delegado Sérgio Lopes, um parceiro enorme da nossa instituição, que sempre nos atendeu da melhor forma possível, que se preocupa com um um ensino de qualidade em nosso município. Obrigado de coração prefeito! A Escola Belo Porvir só tem a lhe agradecer. Nosso querido amigo e parceiro Sergio Mesquita que nos ajudou fazendo a ponte da parceria, o motorista e monitor do ônibus, nosso amigo Fabio Tenório não mediu esforços para nos ajudar. Agradecemos também ao Núcleo de Educação por disponibilizar a caminhonete. São parcerias como essas que nos fazem acreditar que a união faz a força e que pela educação qualquer batalha vale a pena. Até aqui, nos ajudou o Senhor!