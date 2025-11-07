Noticias da Fonteira

Fronteira

Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares

nov 7, 2025




Por Verônica Rodrigues- Secom/ Prefeitura de Brasileia O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de conversa com a equipe multidisciplinar da secretaria municipal de educação de Brasiléia. A secretária de Educação, Raiza Dias, também participou do encontro. A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e orientar a equipe da Educação Especial para o acompanhamento de situações de crises e conflitos no ambiente escolar, reforçando…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia dá início à Operação Inverno 2025 com ações de limpeza e manutenção nos bairros

nov 6, 2025
Fronteira

Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025: inclusão e superação em foco

nov 5, 2025
Fronteira

Brasiléia encerra Outubro Rosa com atendimentos e ações de valorização da saúde da mulher

nov 4, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil prende homem acusado de agredir companheira em Marechal Thaumaturgo – Polícia Civil do Estado do Acre

07/11/2025 Frankly
Fronteira

Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares

07/11/2025 Frankly
Acre

Acre e Amazonas se unem para organizar rede de saúde e qualificar assistência às populações de áreas de fronteira

07/11/2025 Frankly
Acre

Governo fortalece parcerias com municípios para aplicação do Avalia Acre 2025

06/11/2025 Frankly