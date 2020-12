Escola Os Pastorinhos de Brasiléia recebe premiação pelo 1º lugar no Prêmio Gestão Escolar

Verônica Rodrigues – SECOM

A Escola Infantil de Brasiléia, Os Pastorinhos, conquistou o 1º lugar no Prêmio Gestão Escolar 2020 na etapa estadual, obteve nota 95,3. Por sua prática exitosa durante o período de afastamento social, a escola conseguiu encontrar soluções para o enfrentamento das dificuldades impostas pela pandemia do COVID-19.

Em solenidade na manhã desta sexta-feira, 4, na escola Os Pastorinhos, a representante do prêmio e do Governo do Estado do Acre, Nabiha Bestene, anuciou oficialmente a premiação pelo 1º lugar. A escola estará recebendo cinco mil reais em dinheiro e seis vagas gratuitas em curso de especialização à distância.

“Em nome do nosso governador Gladson Cameli e do Secretário de Estado de Educação Mauro Ribeiro, parabenizo a escola Os Pastorinhos pelo 1º lugar no Prêmio Gestão Escolar. Quero agradecer á todos que fizeram parte desse processo. Tudo foi feito com muito zelo e transparência. Hoje é dia de alegria para o município de Brasiléia, que tem um povo aguerrido. Agradeço á prefeita Fernanda Hassem pela parceria e carinho que sua gestão tem pela educação”.

A cerimônia contou a presença da Prefeita Fernanda Hassem, que na oportunidade agradeceu todos os funcionários da escola e como forma de premiação pela prefeitura, anuciou a reforma completa de toda a escola.

“Eu quero parabenizar a gestora Elizete Braga pelo reconhecimento proporcionado á Brasiléia, esse prêmio é da escola. Reafirmo, o meu compromisso com a educação, e pode ter certeza que vou trabalhar mais para cumprir todos os compromissos. Em nome de Brasiléia e de cada criança eu quero parabenizar todos os funcionários da escola, e como forma de premiação do município, vamos reformar a escola Os Pastorinhos”, afirmou.

Para a gestora da escola os Pastorinhos, Elizete Braga, receber o prêmio é motivo de alegria e gratidão. È um incentivo para sua equipe continuar a desenvolvendo um trabalho de qualidade.

“A palavra certa é gratidão, por toda a comunidade escolar que tem contribuído muito para conquista dessa premiação, tanto os professores, e os administrativos, que não tem medido esforços para desenvolver um trabalho de qualidade e que vem incentivando as nossas crianças gostarem de estudar”, destacou.

Participaram também da cerimônia o presidente da UNDIME Acre, Cleomar Portela, Secretária Municipal de Educação Luíza Amaral, representante do Conselho Municipal de Educação, Alexandra Furtado, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, José Almeida, Coordenadora do Núcleo Estadual de Educação, Vanilda Galli, vereador Rozevete e funcionários da escola.

