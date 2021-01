espedida ao amigo Sérgio Quintanilha

O jornal on-line oaltoacre, através de sua equipe e diretoria, vem aqui expressar a dor da perca de uma grande colaborador e amigo, o advogado Sérgio Quintanilha, que partiu na tarde desta sexta-feira, dia 1.

Sérgio era inquieto e sempre gostava de reclamar de algo escrevendo. Tinha espaço para sua coluna e quando escrevia incomodava, pois, tinha carta branca para o que quisesse escrever.

Não tinha hora para ligar e mostrar o erro que às vezes passava nos textos e somos gratos por isso. Não tivemos tempo de nos despedir. Recentemente esteve na redação para avisar do próximo e último texto e queria estrear um novo espaço, falando de tudo um pouco. “Quando você quiser Sérgio”, disse-lhe.

A notícia momento antes do início da transmissão da posse dos prefeitos da fronteira, através da página pessoal no Facebook do amigo Mardilson Vitorino, foi uma pancada no peito até agora, mas, tínhamos que continuar com o trabalho.

Nossos sentimentos para a esposa Nina, filhos e netos.

Fica as boas lembranças… a coluna ‘Opinião’ está fechada para sempre.

Adeus Sérgio e obrigado por tudo.

Alexandre Lima – Editor chefe do jornal oaltoacre.com

