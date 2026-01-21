Estado distribui mais de R$ 780 mil em prêmios do Nota Premiada Acreana





Marcando o início de mais um ano de ações voltadas à cidadania fiscal, o Programa Nota Premiada Acreana contemplou, nesta quarta-feira, 21, os novos ganhadores do sorteio mensal e do prêmio anual. A divulgação ocorreu por meio de uma transmissão ao vivo a partir dos estúdios do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco.

Ao todo, foram três ganhadores mensais por regional, Alto Acre, Baixo Acre, Juruá, Purus e Tarauacá-Envira, que receberam prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil, por meio de bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas no mês de dezembro.

No total, R$ 787.500 foram distribuídos, sendo R$ 525 mil destinados aos cidadãos e R$ 262.500 às entidades sociais indicadas pelos ganhadores do programa.

Programa de Estado coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o Nota Premiada Acreana incentiva o contribuinte a incluir o CPF na nota fiscal no momento da compra, convertendo o simples hábito em prêmios em dinheiro.

Sorteio Especial Anual

Este é o segundo prêmio especial anual do Nota Premiada Acreana, com a distribuição de R$ 70 mil em prêmios para cada regional do estado.

“A edição de hoje do sorteio teve um motivo a mais para torcer. Além dos quinze sorteados em todo o Acre, tivemos um prêmio de R$ 70 mil para cada regional do estado, onde concorreram bilhetes acumulados ao longo de 2025. É o maior prêmio do programa e, com ele, os valores distribuídos às instituições sociais cadastradas também passam a ser maiores, pois as entidades sem fins lucrativos recebem o equivalente a 50% dos valores recebidos pelos cidadãos premiados que as indicaram. Fico feliz, porque é um incentivo importante para o trabalho assistencial que desenvolvem”, destaca o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

Como participar

Para concorrer aos prêmios, basta estar cadastrado no site notapremiadaacreana.ac.gov.br e pedir o CPF na nota no momento da compra.

O resultado do mês de dezembro pode ser conferido abaixo e nas redes sociais do governo do Estado (@governo.acre) e da Sefaz (@sefazacre) no Instagram e no site notapremiadaacreana.ac.gov.br.

