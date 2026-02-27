Noticias da Fonteira

Acre

Estado e associação de agentes agroflorestais indígenas alinham projetos em andamento

fev 27, 2026


A Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi) recebeu, nesta quarta-feira, 25, representantes da Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC) para alinhar projetos em andamento e discutir aspectos técnicos relacionados à execução de políticas públicas nos diversos territórios indígenas do estado.

Durante o encontro, foi realizada uma reunião de alinhamento técnico, na qual foram apresentados o estágio atual das parcerias e das iniciativas em curso. A iniciativa fortalece a articulação institucional entre a secretaria e a AMAAIAC.

Obras e projetos em andamento avançam em 2026. Foto: Cedida.

Entre os temas abordados, destacam-se as obras do projeto de perfuração de poços e cacimbas em território indígenas na região Juruá, os poços serão construídos na Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre, no município de Assis Brasil.

O assessor de gestão da Sepi, Thales Farias, destacou a importância da ação e ressaltou que a proposta é assegurar a conclusão das atividades previstas para 2026 e, simultaneamente, avançar no planejamento de novas parcerias. “O projeto organiza as localidades que serão atendidas, define critérios técnicos, estabelece condições de pagamento e os procedimentos de fiscalização e prestação de contas, com execução prevista ao longo de todo o ano”, finalizou.

