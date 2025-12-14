Noticias da Fonteira

Acre

Estado realiza simulado contra eventos climáticos extremos para aprimorar capacidade operacional da Defesa Civil

dez 14, 2025


Às 8h20 deste sábado, 13, a população dos 22 municípios acreanos, conectada nas tecnologias 4 e 5G da telefonia móvel recebeu o alerta startar (alerta sonoro e mensagem de texto) através do Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP) do governo federal, utilizado pelo governo do Estado, através da Defesa Civil Estadual e Secretaria de Assistência Social, como ponto de partida para o maior simulador simultâneo já realizado no Acre, envolvendo todos os municípios, com o objetivo de assegurar que a Defesa Civil em todas essas localidades esteja bem preparada para atender a população, em eventualidades relacionadas a ocorrências de eventos climáticos severos.

A mensagem sonora e de texto com alerta sobre possíveis eventos climáticos enviadas aos celulares com tecnologia 4 e 5G foi o ponto alto da simulação com a Defesa Civil. Foto: Alice Leão/Secom

A mensagem enviada para os celulares, o Defensivo Alerta, programa utilizado pela primeira vez para a população, transmitiu um alerta sobre possibilidade de inundação, de fortes vendavais em todo o Estado do Acre. Para em seguida, desencadear o simulado de alerta contra eventos severos, realizado em Rio Branco, tendo como base o comando do Corpo de Bombeiros e nos demais 22 municípios as bases de Defesa Civil municipal, com equipes de bombeiros militares simulando variadas situações de salvamento de pessoas de áreas inundadas e possíveis vítimas de vendavais.

Na ocasião, foram testados os planos de contingência municipais, assim como o plano de contingência estadual para entender, detectar possíveis falhas, onde pode ser melhorado, para aprimorar e prestar à melhor assistência a população em casos de necessidade, principalmente as que moram as áreas de risco.

Teste da capacidade operacional em caso de crise ocorreu de forma simultanea em todo Estado. Foto: Alice Leão/Secom

As defesas civil operacionalizaram seus planos de contingências para testar a capacidade de resposta e a comunicação para que, em casos reais possa atender a população de forma ágil, com  redução de danos e menos prejuízos para as famílias, principalmente as que moram em áreas de risco.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista esclareceu que, durante o simulado ocorreu a conexão direta com as coordenadorias municipais de Defesa Civil, avaliando dificuldades, ajustando soluções, pois cada prefeitura vai fazer o seu relatório, que posteriormente será discutido para aprimorar esse atendimento à população que venha a ser afetada entre esses eventos climáticos.

As coordenadorias de Defesa Civil dos municípios participaram simultaneamente da ação. Foto: Alice Leão/Secom

“Vamos validar, testar, ver quais são os problemas que estão ocorrendo. E em cima disso, vamos apresentar proposta para cada vez mais conseguir atender a população de forma mais rápida, de forma mais séria e com a assistência que ela merece”, enfatiza Carlos Batista, destacando a necessidade de assistência as populações que moram em áreas de risco de inundações.

Cel Batista esclarece que, nesse maior simulado já realizado pelo governo a prioridade é testar os planos de contingência das Defesa Civil no Acre. Foto: Alice Leão/Secom

Cel Batista destaca também que trata-se de um trabalho de prevenção que o governo do Estado, juntamente com as prefeituras estão fazendo para atender toda essa população que são afetadas por eventos climáticos em todo o estado, destacando, por exemplo, que, em Rio Branco a Defesa Civil do município tem toda uma estrutura para atender a população, o que não ocorre em alguns municípios e, portanto, o Estado precisa entrar forte para fazer esse tipo de atendimento.

Defesa Civil Nacional presta apoio as ações desencadeadas no Acre neste sábado. Foto: Alice Leão/Secom

Rodrigo Souto, da Defesa Civil Nacional veio ao Estado para prestar apoio técnico no simulado para a emissão do Defesa Civil Alerta, que foi executado com bastante sucesso, conforme avaliou.  “Esse grande exercício simulado no Acre envolveu toda uma ação de preparação para melhor preparar a população para enfrentar desastres, testar também todas as equipes estaduais, e locais e nacionais”.

 







