Estado sanciona lei que proíbe prática de preços abusivos durante período de pandemia

“Mais um aparo legal que fortalece as nossas fiscalizações que já estão sendo feitas com minúcia pelos nossos agentes, que mesmo com as restrições da pandemia, estão cotidianamente em campo, vistoriando os estabelecimentos e exigindo as planilhas de custos dos preços praticados em todos os produtos e serviços”, informa o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

Para reprimir a prática de preços abusivos em estabelecimentos comerciais de Rio Branco, o instituto, com o apoio do Ministério Público Estadual (MPAC) notificou no mês passado, o quantitativo de 145 fornecedores de alimentos, medicamentos e combustíveis.