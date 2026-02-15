Estado usa tecnologia de reconhecimento facial para garantir segurança no Carnaval





O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está intensificando a segurança durante as cinco noites de Carnaval com a implementação de tecnologia de reconhecimento facial, integrada ao sistema de videomonitoramento já em funcionamento em todo o estado, que agora também conta com o monitoramento do município de Rio Branco.

O secretário adjunto de segurança pública, Evandro Bezerra, ressalta a importância dessa inovação afirmando que a utilização da tecnologia de reconhecimento facial é um avanço significativo nos esforços de segurança.

“Com essa ferramenta, conseguimos identificar rapidamente indivíduos com mandados de prisão em aberto, o que não só aumenta a segurança da população, mas também fortalece a atuação das forças de segurança em apoio à justiça”, disse.

Para garantir a eficácia dessa tecnologia durante o período festivo, a SEJUSP realizou ajustes técnicos em mais de 400 câmeras, assegurando a plena operacionalização da ferramenta. Isso incluiu a atualização da base de dados e a integração das redes, permitindo um monitoramento mais eficiente.

Paulo Felipe Leitão, chefe do setor de tecnologia da SEJUSP, enfatiza que o uso dessa ferramenta é voltado exclusivamente para a segurança pública e explica que a tecnologia permite a otimização dos recursos humanos e uma maior adaptabilidade diante dos desafios impostos.

“Investir em soluções que atuam em conjunto com o operador, no campo, é uma estratégia que amplia a capacidade operacional, garantindo mais eficiência e melhor emprego do efetivo”, destacou.

Com essa iniciativa, o governo do Acre demonstra seu compromisso em proporcionar um Carnaval seguro e tranquilo para todos os cidadãos e foliões, utilizando tecnologia de ponta para fortalecer a segurança pública.

Além do uso da tecnologia de ponta, as ações envolvem medidas preventivas, ostensivas e de fiscalização, com atuação conjunta de órgãos estaduais e municipais, envolvendo 937 profissionais da segurança pública durante as cinco noites na capital.

A operação integrada conta com a participação da Policia Militar do Acre (PMAC), do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e da Polícia Civil do Acre (PCAC).

The post Estado usa tecnologia de reconhecimento facial para garantir segurança no Carnaval appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...