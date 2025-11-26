Estudante de Enfermagem Morre Após 23 Dias Internado Depois de Grave Acidente em Brasiléia

Frankly Sousa

O estudante de enfermagem João Victor da Silva Franco, de 23 anos, morreu na noite de segunda-feira (24) após passar 23 dias internado no Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele não resistiu às graves lesões sofridas em um acidente de trânsito registrado no município de Brasileia.

Segundo informações de familiares, João Victor havia ingerido bebida alcoólica com amigos antes de montar em sua motocicleta. Durante o trajeto para casa, ele perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra um Fiat que estava estacionado. Com o impacto, o jovem sofreu um forte trauma na cabeça.

A vítima foi socorrida e levada inicialmente ao Hospital Regional de Brasileia, mas devido ao estado crítico precisou ser transferida para Rio Branco, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Mesmo após dias de tratamento intensivo, o quadro se agravou e João Victor acabou falecendo.

Na manhã desta terça-feira (25), familiares e amigos estiveram no Instituto Médico Legal para realizar os trâmites de liberação e translado do corpo, que será velado e sepultado em Brasileia.

O caso reforça o alerta sobre os riscos de dirigir ou pilotar sob efeito de álcool, prática que segue sendo uma das principais causas de acidentes graves no Acre.

