Ex-Policial do BOPE falece de Covid-19 no Hospital Regional do Alto Acre

O Sargento da Polícia Militar Pedro Santos e mais uma vítima de complicações da Covid-19. O militar, que servia em Brasiléia, morreu no Hospital Regional do Alto Acre. Pedro Santos ingressou na Polícia Militar em 2000. Durante muito tempo fez parte do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE.

Mas ultimamente servia na regional do Alto Acre. Segundo informações ainda tentaram a transferência do policial para Rio Branco, mas no primeiro momento boa tinha vagas nas UTIs. Na sequência as condições clínicas não permitiram uma remoção. A Polícia Militar deve emitir nota sobra a morte do Sargento Pedro Santos.

