Ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, é a nova secretária de Educação do Acre

A ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, do PSB, é a nova Secretaria de Educação do Estado. A nomeação dela está publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 4 de maio.

Socorro Neri, que é mestra em educação pela UFRJ, foi convidada há dias pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), mas pediu um tempo para consultar seu grupo político, que cresceu muito após ela assumir a prefeitura da capital por dois anos. Ela assume o lugar do professor Mauro Sérgio, exonerado também na edição de hoje do DO.