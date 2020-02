Executiva estadual do PROS recebe a executivo municipal de Marechal Thaumaturgo e vereadores do município na sede do partido

O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, juntamente com o presidente municipal do partido em Rio Branco, Fernando Melo, recebeu na manhã desta segunda-feira (17), na sede da sigla, a executiva municipal de Marechal Thaumaturgo.

Além da executiva municipal, representada pelo presidente Antônio Rodrigues, estiveram participando da reunião os vereadores: Silvano Queiroz (Presidente do PT no município), Edésio Matos (PT), Amadeu Vieira (PT) e Atilon Pinheiro (PSD); todos parlamentares de Marechal Taumaturgo.

Na reunião, Dêda junto ao presidente Antônio discutiu sobre as tomadas de decisões junto ao partido levando em consideração a aproximação do processo eleitoral, no qual o PROS está se articulando junto a executiva estadual para lançarem uma chapa de pré-candidatos a vereadores no município e se possível lançar também uma chapa majoritária de um nome que já tenha uma boa aceitação no meio dos moradores.

Quanto aos demais vereadores que não fazem parte do PROS, mas estiveram reunidos com a executiva, Dêda defende o bom diálogo e relação com a demais siglas partidárias.

A visita dos vereadores foi voltada para conversas relacionadas a política acreana, e troca de idéias, pois o fato de os parlamentares serem pertencentes a outra agremiação política, não significa que eles não possam dialogar sobre a atual conjuntura política no Estado do Acre.

