Exercícios em casa são alternativas durante pandemia

Com a determinação do fechamento de academias, parques e quadras, devido à pandemia do novo coronavírus, a alternativa para manter os cuidados com corpo e com a saúde, é a prática de exercícios físicos em casa.

Para manter a rotina e o condicionamento, profissionais de educação física passaram a compartilhar treinos e estimular pessoas a se manterem ativas, através das redes sociais.

Segundo Paulinha Santos, profissional de educação física, são exercícios básicos, que todos podem praticar, na intensidade que o corpo permitir. “Até pessoas que nunca praticaram exercícios, a partir desses dias de quarentena estão sendo motivadas pelos nossos treinos”, diz. Os treinos são compartilhados no instagram @paulinhampss.

A cirurgiã-dentista Márcia Araújo mantém a rotina de exercícios diários, mesmo em casa, além de incentivar as amigas através de treino conjunto por vídeo chamadas. “Vale demais pra continuar mantendo o pique, como acabamos ficando com o tempo ocioso, é uma terapia também”.

Também vale ressaltar a importância de seguir treinos propostos por profissionais da área de educação física. “Tem bastante personal trainer fazendo lives e postando aulas, então eu vou acompanhando e fazendo em casa”, conta Márcia.

A profissional Paulinha diz que fica à disposição dos seguidores para substituir qualquer exercício, no qual eles possuam dificuldade. “Tenho me motivado cada dia mais, porque a resposta das pessoas é muito grande, cada dia quero fazer mais, para manter a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

