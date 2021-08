Extra Homem de 51 anos é preso convivendo com criança de 13 anos em Epitaciolândia

Uma denuncia levada pelo Conselho Tutelar do Município de Epitaciolândia à delegacia na tarde desta quinta-feira, dia 19, dava conta que um homem com idade de 51 anos de idade, estaria vivendo maritalmente com uma criança que acabara de completar 13 anos.

O delegado titular do Município, Luís Tonini, juntamente com sua equipe, foram apurar os fatos no Bairro Liberdade. No endereço, foi constatado a veracidade da denúncia, encontrando o acusado atualmente com 51 anos e uma adolescente que recentemente completou 13 anos de idade e de nacionalidade boliviana.

Ambos foram conduzidos até a delegacia onde foi feito os procedimentos cabíveis. O homem foi preso em flagrante delito se encontra na sede policial onde foi ouvido e levado ao hospital para realizar o exame de corpo de delito, ficando a disposição da Justiça.

A adolescente vai ser encaminhada nesta sexta-feira (20) ao hospital para realizar o exame de corpo delito. Em sua defesa, o homem teria dito que havia o consentimento dos pais no lado boliviano e acreditava que seria o mesmo no lado brasileiro.

O acusado será indiciado pelo crime de estupro de vulnerável previsto no Código Penal Brasileiro, Art. 217-A; Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

