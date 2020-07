Facção expulsa família, incendeia casa e fogo atinge residência vizinha

Um incêndio de grandes proporções atingiu duas residências na noite desta segunda-feira (27), na Rua Barra do Sol, no Bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, uma das casas pertencia a uma família que foi expulsa do local por membros de uma facção criminosa. O ato se deu pois os criminosos suspeitavam que a família estaria repassando informações para uma facção rival.

Nesse caso, a penalidade seria a retirada dos moradores do bairro e a casa deveria ser incendiada, para que eles não voltassem a morar no local. Ainda segundo populares, os criminosos ainda teriam ameaçado a família de morte.

O fogo iniciou na casa da família que foi expulsa, porém, as chamas estavam muito altas e acabaram atingindo uma residência vizinha. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu controlar o fogo. Foi constatado ainda que nas paredes da casa da família haviam marcas de três tiros, que teriam sido disparados pelos criminosos que atearam o fogo.

Um boletim deve ser confecciona na Delegacia de Polícia Civil, para que o caso seja investigado. Os bombeiros devem emitir um laudo pericial falando sobre as causas do incêndio.

