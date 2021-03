Faleceu na manhã do dia 10 de março, seu Sinézio Ferreira Lima. Ele serviu por anos na Polícia Civil na fronteira. Ele é pai do jornalista Almir Andrade e do Secretário de obras de Brasiléia Francisco Andrade Lima. Ele faleceu aos 77 anos e deixa 3 filhos (um in memoriam), 2 netos. 2 netas e 1 bisneta.

21 de maio de 1943 – 10 de Março de 2021

