Famílias da zona rural atingidas por cheia de rio são abrigadas em barcos

Por Alcinete Gadelha

Moradores da zona rural da cidade de Rodrigues Alves, no interior do Acre, foram atingidos pela cheia do Rio Paraná dos Mouras, que transbordou na sexta-feira (12).

Mais de 56 famílias – cerca de 350 pessoas foram atingidas, em nove comunidades, alguns perderam produção. Cerca de 30 famílias se recusaram a sair da localidade e tiveram que ser acomodas em barcos.