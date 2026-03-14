Farmácia Municipal de Brasiléia tem estoque renovado e entregou mais de 250 mil medicamentos à população entre janeiro e fevereiro de 2026

Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a Farmácia Municipal está com o estoque de medicamentos totalmente renovado e abastecido, garantindo a continuidade do atendimento à população e o acesso aos medicamentos essenciais no município. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, foram reabastecidos diversos itens que fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais…
