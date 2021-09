Federal: André Hassem tem pré-candidatura abonada pelo vice-presidente nacional do PROS

O diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente do Acre, André Hassem, teve sua ficha de filiação abonada ontem (27) pelo vice-presidente nacional do PROS, Moacir Bicalho. Hassem é pré-candidato a deputado federal. Bicalho veio ao Acre acompanhar a reestruturação do partido em todo o estado. O advogado Jecson Dutra também assinou ficha de filiação. Junto com André Hassem e Israel Milani Jescon disputará uma cadeira de federal em 2022.

“Estamos felizes com essa nova fase do partido no Acre, temos excelentes quadros para disputar a eleição ano que vem, principalmente para a Câmara dos Deputados. O PROS será o partido que mais vai crescer em 2022”, garantiu Bicalho.

Com 12 deputados federais e 3 senadores, o partido conseguiu superar a clausula de barreira imposta em 2018. No Acre, o PROS passou para o comando do grupo Milani e integra a base do Palácio Rio Branco. Para o advogado Jecson Dutra, o trabalho que vem sendo feito em todo o estado credencia o crescimento da sigla.

“A ordem do presidente Moreira é diálogo e crescimento. Temos lideranças comprometidas em todos os municípios abraçando o projeto e otimistas com a proposta de pré-candidatura majoritária para o Senado com o nome da deputada Vanda Milani que vem crescendo em todo o estado”, disse o advogado.

Bicalho cumpre agenda em Rio Branco nesta terça-feira e retorna para o Rio de Janeiro. Ele foi recepcionado por um grupo de militantes liderados pelo médico Israel Milani.

