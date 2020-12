Fernanda Hassem anuncia pagamentos de 13º e salários, injetando mais de 4 milhões na ecomomia local

Mais que evidente e notório que 2020 foi e continua sendo um ano dificil financeiramente e em outros aspectos para todos brasileiros e acreanos.

Mas, com muita dedicação, planejamento e esforço, alguns gestores do Acre conseguiram fazer o seu papel, é o caso de Fernanda Hassem prefeita do município de Brasiléia.

Fernanda acaba de anunciar o pagamento da segunda parcela do 13º para os servidores públicos na segunda-feira dia, 14, além do pagamento integral no dias 22 de dezemdro, antes do natal.

Com isso, pagamentos de funcionários e servidores serão injetados na economia local, mais de 4 milhões de Reais na cidade de Brasiléia e fronteira.