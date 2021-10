Fernanda Hassem busca parcerias com parlamentares Acreanos

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem visitou nesta sexta-feira, 15, parlamentares acreanos em busca de recursos para o município.

Na oportunidade realizou visita institucional ao Deputado Federal Léo de Brito, proponente de diversas Emendas para Brasiléia. A prefeita foi recebida pelo parlamentar acreano, que tem alocado recursos para construção de praças, pavimentação de ruas e bairros, como o Nazaré, além de construção de espaços de bem comum, como a nova creche municipal.

Fernanda Hassem visitou ainda o Deputado Federal Flaviano Melo, onde entregou documento com as prioridades para o próximo pleito, através de Emendas parlamentares e Emendas especiais.

A prefeita fala a respeito da visita. ” Estamos hoje no exercício da boa democracia, visitando os nossos parlamentares. Estivemos com o deputado Léo de Brito, que sempre se colocou à disposição de Brasiléia alocando Emendas como a da Praça Jurandir Pessoa, a futura pavimentação do Bairro Nazaré, que tanto beneficiará os moradores, bem como a construção da nova creche municipal. Estive também com o deputado Flaviano Melo, levando pedidos de recursos prioritarios nas áreas da saúde, assistência social, além de Emendas especiais. Os nossos parlamentares, juntamente com equipe técnica irão verificar a melhor forma de contemplar nossas solicitações”, disse a Prefeita.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...