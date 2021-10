Fernanda Hassem e Caravana de Brasiléia Participam de Reunião na Cooperacre

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do vice prefeito Carlinhos do Pelado e prefeito Jerry de Assis Brasil, realizaram na quarta-feira (6), uma visita institucional a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre).

Na ocasião a comitiva de Brasileia e Assis Brasil dialogaram com o Superintendente da Cooperacre Manoel sobre futuras parcerias, ampliação das instalações e investimentos no Alto Acre. Aproveitaram para conhecer o passo a passo do processo da castanha.

No viveiro da floresta a equipe conheceu a diversidade de mudas e plantação, bem como o laboratório e funcionamento técnico no local.

A Prefeita esteve acompanhada do Vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, Presidente da Cooperacre, Manoel José, vereadores Elenilson Cruz e Rogério Pontes, Secretário de Finanças, Tadeu Hassem, ex- vereadores Edu Queiroz e Antônio Francisco e representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, João da Silva.

De acordo com Fernanda Hassem, a caravana foi até Rio Branco à convite do Presidente da cooperativa. ” Hoje estamos aqui, juntamente com o vice-prefeito, secretário Israel Milani, vereadores, sindicato, ex-vereadores, numa grande caravana para conhecermos a estrutura da Cooperacre. As cooperativas tem um papel muito importante na geração de emprego e renda para homens e mulheres na região. Diretamente são mais de 200 famílias beneficiadas através do trabalho realizado aqui”, afirmou.

