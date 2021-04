Fernanda Hassem garante grande obra de saneamento para Brasiléia em passagem por Rio Branco

SECOM

Nos dias 12 e 13 de abril a Prefeita Fernanda Hassem esteve em Rio Branco para cumprir agendas junto ao Governo do Acre, que através do diálogo e parceria, entre as duas gestões, tem garantido melhorias para a população brasileense.

Na segunda-feira (12), Fernanda Hassem participou da entrega do licenciamento ambiental para construção do anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia, que foi realizado no auditório da Secretaria de Produção do Estado do Acre (Sepa), o valor inicial da construção é de R$ 60,4 milhões e sua execução é de responsabilidade do governo do Acre. O anel viário tira todo o tráfego de veículos pesados do perímetro urbano das duas cidades, terá onze quilômetros de extensão e será acrescentada uma nova ponte sobre o Rio Acre.

Na terça-feira (13), a prefeita Fernanda Hassem esteve reunida com a presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa), Waleska Bezerra, onde apresentou o projeto de levar água encanada para os moradores dos bairros do Nazaré, Samaúma e Loteamento José Rabelo, beneficiando mais de mil pessoas. “Hoje finalizamos as tratativas junto com a prefeita Fernanda para dar início a execução do projeto, uma importante parceria entre o governo do estado e a prefeitura, tão sonhado e

pedido pela amiga e gestora Fernanda Hassem”, falou Waleska Bezerra.

Segundo Fernanda Hassem essa é uma obra que leva qualidade de vida aos moradores. “A água é vital para nós humanos, e a realização dessa obra é motivo de alegria, isso é o mínimo que nós gestores públicos podemos fazer pela nossa população. Quero aproveitar para parabenizar o governador Gladson Cameli pela escolha da presidente do Depasa, Waleska que é uma pessoa compromissada e que luta junto para conseguirmos levar melhorias para a nossa população”, destacou Fernanda Hassem.

AMAC

Fernanda Hassem também esteve na Associação dos Municípios do Acre, na posição de vice-presidente, reunida com o presidente Tião Bocalom e o coordenador executivo Marcus Frederick. Na ocasião aproveitaram para realizar uma avaliação dos 100 dias à frente da AMAC, prestação de contas, alinhamento para a próxima assembleia dos prefeitos e montar planejamentos estratégicos para serem executados no decorrer do ano.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...