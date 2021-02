Fernanda Hassem se reúne com diretor do Deracre e tem garantia de investimentos para Brasiléia

Nesta terça-feira, dia 9, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, esteve no DERACRE, em Rio Branco, acompanhada do Secretário Municipal de Finanças, Tadeu Hassem, onde participaram de uma reunião com o diretor presidente do DERACRE, Petrônio Antunes.

Na ocasião, a gestora e o secretário fizeram reivindicações para o município de Brasiléia, tratando também, sobre planejamento para o início dos trabalhos de ramais. Acompanharam de perto, a apresentação dos detalhes de como será o início da construção do anel viário, que é uma obra tão esperada pela população, inclusive na regional.

Segundo a prefeita, “saio otimista com os investimentos que teremos esse ano em Brasiléia, graças à parceria do Governo do Acre, em nome do governador Gladson Cameli e DERACRE”, destacou.

