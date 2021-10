Fernanda Hassem Vai à Brasília em Busca de Recursos Para Brasiléia e Cumpre Agenda no Ministério do Meio Ambiente

Em pauta a programação de Capacitação e Atendimento Ambiental Itinerante, que acontece em Brasiléia nos dias 21, 22 e 23 de Outubro, com atendimento na área ambiental voltado aos produtores rurais, ribeirinhos e moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes.

A prefeita de Brasiléia e demais autoridades visitaram, ainda, parlamentares acreanos no intuito de viabilizar recursos para o município.

A presidente da Câmara de Brasiléia, Arlete Amaral fala a respeito das agendas em Brasília. ” Estamos acompanhando a prefeita Fernanda Hassem e o Secretário Israel Milani e estamos sendo muito bem recebidos aqui, juntos em busca de melhorias para nossa cidade”, enfatizou Arlete Amaral.

Fernanda Hassem esteve ainda em agenda no gabinete na Deputada Federal Vanda Milani, onde foi atendida juntamente com a caravana do Acre. ” A Deputada Vanda Milani desde que assumiu em 2018 tem alocado recursos para o município, totalizando 13 milhões de reais, destinados as diferentes áreas, como saúde, infraestrutura urbana e rural o Brasiléia só tem a agradecer pelo carinho com que a Deputada atende nossos pedidos”, afirmou.

A Deputada Federal Vanda Milani falou a respeito das Emendas alocadas para Brasiléia. ” Hoje recebemos a Prefeita Fernanda Hassem, presidente Arlete Amaral, secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani e secretário municipal Emerson Leão. Estamos fazendo uma Emenda de bancada para viabilizar a reconstrução da Orla, que vai desde a ponte até a Rua Marechal Rondon. Temos Emendas voltadas para diversas áreas, e a Regional do Alto Acre pode sempre contar com meu mandato”, finalizou.

