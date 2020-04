Filho de deputado denunciado em esquema estaria foragido; “Ele ia passar a Semana fora”

“Ele ia passar a Semana Santa fora”, respondeu o deputado estadual Manoel Morais (PSB) ao ser perguntado pelo Notícias da Hora sobre o paradeiro do empresário Cristian Sales, seu filho que é denunciado por suposto envolvimento em desvio da merenda escolar da Secretaria Estadual de Educação. Cristian e um outro suposto envolvido estariam foragidos. A polícia chegou a ir ao apartamento do filho do parlamentar no bloco 4 do condomínio Monterey, em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (9) mas não o encontrou.

“Eu tô chegando a Rio Branco e não sei dizer exatamente o que está acontecendo. Só sei dizer que meu filho distribuiu alimento para 103 escolas aqui em Rio Branco, do pão a verdura, matou a fome de milhares, e não recebeu um centavo desde abril até dezembro. Não sei que de quem é má fé. Eu não tenho nada a esconder”, disse o deputado.

A Justiça atendeu a representação da Polícia Civil e bloqueou, preliminarmente, R$ 5 milhões das contas dos investigados, além de tornar, temporariamente, indisponíveis bens móveis, imóveis e semoventes dos envolvidos. A operação policial já conta com 2 meses de investigação com foco em desvio de recursos públicos relacionados a merenda escolar sendo apuradas diversas práticas como: entrega de produtos e itens com qualidade inferior ao contratado ou em quantidade menor, além falsificado de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa entre outros crimes e irregularidades previstas na Lei de Licitações e Contratos Públicos. O trabalho da Polícia Civil e Controladoria Geral do Estado – CGE conseguiu frear um desvio que poderia chegar a 22 milhões em contratos que ainda estão sob análise.