Frente fria permanece nesta quarta-feira (8) e há previsão de chuvas a qualquer hora

Duas boas notícias alegraram os acreanos na tarde desta terça-feira (7), sobre a situação do coronavírus no Acre, após a publicação do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

SAIBA MAIS: Acre não registra novos casos de coronavírus nesta terça-feira, informa Sesacre

A primeira é que não houve aumento no número de casos nas últimas 24 horas. Seguimos com a marca de 50 pessoas infectadas.

A segunda notícia tem a ver com a quantidade de pessoas curadas, que chegou a 36, somando 72% do número total.

