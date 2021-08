Funcionário público de Epitaciolândia é preso em flagrante furtando combustível

Na noite desta segunda-feira (23), um funcionário público da Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura de Epitaciolândia, identificado pelas iniciais M.J.d.S, foi preso em flagrante delito pela prática do crime de peculato, previsto no artigo 312 do código penal, que prevê como crime a conduta do funcionário público que se apropria de ou desvia bem público ou particular de quem tem a posse em razão do cargo, dando-lhe finalidade diversa.

O autor foi surpreendido no momento em que retirava o combustível do veículo da prefeitura, que era usado para transportar pacientes daquela cidade que precisavam fazer tratamento médico na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Dando seguimentos aos trabalhos, os agentes se deslocaram até sua casa e localizaram vários galões com combustível, funil e mangueira possivelmente utilizados na prática do fato.

O acusado foi detido em flagrante delito e conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e ficou detido, sendo posteriormente disponibilizado ao Judiciário para dar seguimento ao caso. O caso está sendo capitaneado pelo delegado Ricardo Castro e seu equipe.

Toda ação foi realizada pelos policiais civis de Epitaciolândia com apoio da Prefeitura que já o monitoravam. O funcionário poderá perder o cargo público e ser condenado de dois a 12 anos de reclusão.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...