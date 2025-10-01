Fundhacre realiza mais um transplante ósseo e reforça importância da doação de órgãos e tecidos





O governo do Estado, por meio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou, nesta terça-feira, 30, o terceiro transplante ósseo da história do Acre. O procedimento, realizado em Rio Branco, beneficiou um paciente de 73 anos que havia perdido cerca de 15 centímetros de tecido ósseo após uma infecção decorrente de cirurgias anteriores.

De acordo com o responsável técnico pelo transplante ósseo no Estado, Nelson Marquezini, a cirurgia foi a alternativa mais plausível para o caso, permitindo reconstruir a área afetada e devolver perspectivas de recuperação. “Nossa equipe, graças a Deus, realizou com sucesso o transplante desse paciente, e esperamos que ele se recupere bem e logo esteja de volta ao convívio da sua família e da sociedade”, pontua o médico.

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, lembra que este é o terceiro transplante ósseo realizado desde a habilitação do serviço na Fundação. “A ortopedia da Fundhacre tem alcançado feitos inéditos no estado. Esse serviço mostra a capacidade da nossa equipe em oferecer tratamentos que antes não eram disponibilizados aqui. Cada procedimento vem para devolver movimento, independência e dignidade, e temos alcançado muitas pessoas, mostrando que é possível mudar realidades com trabalho sério e dedicação. Seguimos comprometidos em fazer com que esses resultados cheguem cada vez mais a quem precisa”, afirma.

Acompanhando o procedimento, o cirurgião ortopedista Rodrigo Vick explicou que o paciente deve permanecer internado por pouco tempo. “Vai iniciar a reabilitação dele em cerca de 15 dias, fazendo acompanhamento com fisioterapia, começando a andar de muletas e aumentando gradualmente o nível de peso que ele vai colocar na perna. Isso inclui também reforço muscular e o treino de mobilidade, para que ele volte a ganhar massa muscular do membro inferior.”

A coordenadora do Serviço de Transplantes, Valéria Monteiro, reforçou que os avanços no Acre só são possíveis graças à decisão de famílias que autorizam a doação de órgãos e tecidos. “Cada transplante realizado aqui vem de uma decisão generosa de famílias que, em meio à dor, escolheram doar. Nossa expectativa é que esse serviço continue crescendo e que possamos oferecer cada vez mais transplantes no estado, evitando que pacientes precisem se deslocar para longe. Mas para isso precisamos do apoio da população. Falar com a família sobre ser doador é um gesto simples, mas que pode mudar vidas inteiras”.

O transplante realizado no último dia do mês reforça o simbolismo do Setembro Verde, dedicado à conscientização sobre doação de órgãos e tecidos. A campanha vem para lembrar que a autorização da família do doador é o que torna possível que vidas sejam salvas por meio dos transplantes. Ao investir em estrutura, equipes especializadas e habilitação de novos serviços, o governo do Acre fortalece a rede estadual de saúde e possibilita que pacientes tenham acesso a tratamentos de alta complexidade perto de suas famílias.























