Noticias da Fonteira

Acre

Fundhacre realiza mais um transplante ósseo e reforça importância da doação de órgãos e tecidos

out 1, 2025


O governo do Estado, por meio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou, nesta terça-feira, 30, o terceiro transplante ósseo da história do Acre. O procedimento, realizado em Rio Branco, beneficiou um paciente de 73 anos que havia perdido cerca de 15 centímetros de tecido ósseo após uma infecção decorrente de cirurgias anteriores.

Transplante ósseo foi realizado com sucesso pela equipe da Fundhacre. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

De acordo com o responsável técnico pelo transplante ósseo no Estado, Nelson Marquezini, a cirurgia foi a alternativa mais plausível para o caso, permitindo reconstruir a área afetada e devolver perspectivas de recuperação. “Nossa equipe, graças a Deus, realizou com sucesso o transplante desse paciente, e esperamos que ele se recupere bem e logo esteja de volta ao convívio da sua família e da sociedade”, pontua o médico. 

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, lembra que este é o terceiro transplante ósseo realizado desde a habilitação do serviço na Fundação. “A ortopedia da Fundhacre tem alcançado feitos inéditos no estado. Esse serviço mostra a capacidade da nossa equipe em oferecer tratamentos que antes não eram disponibilizados aqui. Cada procedimento vem para devolver movimento, independência e dignidade, e temos alcançado muitas pessoas, mostrando que é possível mudar realidades com trabalho sério e dedicação. Seguimos comprometidos em fazer com que esses resultados cheguem cada vez mais a quem precisa”, afirma.

Nelson Marquezini  à frente de mais um procedimento de alta complexidade no estado. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

Acompanhando o procedimento, o cirurgião ortopedista Rodrigo Vick explicou que o paciente deve permanecer internado por pouco tempo. “Vai iniciar a reabilitação dele em cerca de 15 dias, fazendo acompanhamento com fisioterapia, começando a andar de muletas e aumentando gradualmente o nível de peso que ele vai colocar na perna. Isso inclui também reforço muscular e o treino de mobilidade, para que ele volte a ganhar massa muscular do membro inferior.”

A coordenadora do Serviço de Transplantes, Valéria Monteiro, reforçou que os avanços no Acre só são possíveis graças à decisão de famílias que autorizam a doação de órgãos e tecidos. “Cada transplante realizado aqui vem de uma decisão generosa de famílias que, em meio à dor, escolheram doar. Nossa expectativa é que esse serviço continue crescendo e que possamos oferecer cada vez mais transplantes no estado, evitando que pacientes precisem se deslocar para longe. Mas para isso precisamos do apoio da população. Falar com a família sobre ser doador é um gesto simples, mas que pode mudar vidas inteiras”.

Enfermeiras do Serviço de Transplantes conduzem processo de preservação e manuseio do tecido ósseo. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

O transplante realizado no último dia do mês reforça o simbolismo do Setembro Verde, dedicado à conscientização sobre doação de órgãos e tecidos. A campanha vem para lembrar que a autorização da família do doador é o que torna possível que vidas sejam salvas por meio dos transplantes. Ao investir em estrutura, equipes especializadas e habilitação de novos serviços, o governo do Acre fortalece a rede estadual de saúde e possibilita que pacientes tenham acesso a tratamentos de alta complexidade perto de suas famílias.











The post Fundhacre realiza mais um transplante ósseo e reforça importância da doação de órgãos e tecidos appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Centro de Operações Aéreas representa o Acre no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública

set 30, 2025
Acre

Deracre inicia asfaltamento do Ramal do Adolar em Sena Madureira

set 30, 2025
Acre

Governador Gladson Camelí prestigia desfile cívico em alusão aos 121 anos de Cruzeiro do Sul

set 29, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Fundhacre realiza mais um transplante ósseo e reforça importância da doação de órgãos e tecidos

01/10/2025 Frankly
Acre

Centro de Operações Aéreas representa o Acre no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública

30/09/2025 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia leva 6ª edição do "Saúde em Ação" à Comunidade para moradores da Resex Chico Mendes

30/09/2025 Frankly
Política

Coronel Ulysses reforça valorização dos policiais penais em sessão solene no Acre

30/09/2025 Frankly